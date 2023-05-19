جمال موراي يعزز تقدم ناجتس على ليكرز في دوري السلة الأمريكي

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قاد جمال موراي فريقه دينفر ناجتس إلى الفوز على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز (108-103) ليتقدم عليه 2-0 في سلسلة نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه".

وتألق موراي في الربع الرابع من المباراة والذي سجل فيه 23 نقطة من أصل 37 أنهى بها اللقاء بجانب 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وبفوزه في المباراة الثانية بالسلسلة، بات ناجتس الذي أنهى الدور التمهيدي في صدارة القسم الغربي، على بعد انتصارين من بلوغ أول نهائيات "إن بي إيه" في تاريخه.

وبجانب الرقمين المزدوجين لموراي، حقق الصربي نيكولا يوكيتش 3 أرقام مزدوجة بواقع 23 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وفي صفوف ليكرز، سجل النجم ليبرون جيمس رقمين مزدوجين بواقع 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات، وكذلك أنتوني ديفيس الذي أحرز 18 نقطة و14 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وكان ليكرز متقدما ب11 نقطة في الربع الثالث، إلا أن موراي استطاع أن يغير النتيجة لصالح ناجتس.