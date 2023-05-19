خروج برلسكوني من المستشفى بمدينة ميلانو بعد 45 يومًا من العلاج

خرج رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني من المستشفى فى مدينة ميلانو اليوم الجمعة بعد 45 يومًا قضاها رهن العلاج بالمستشفى.



وغادر برلسكونى البالغ من العمر 86 عامًا مستشفى سان رافاييل في ميلانو ولوح للصحفيين لدى خروجه.



وكان برلسكوني قد نقل إلى المستشفى في أوائل أبريل بسبب التهاب رئوي.



وقال الأطباء إنه تم علاجه أيضا من سرطان الدم المزمن. وظل الزعيم السياسي وقطب الإعلام في قسم الرعاية الفائقة لما يقرب من أسبوعين.



وغردت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة على تويتر بقولها "فورزا سيلفيو" أي (سلفيو إلى الأمام) وذلك على غرار اسم حزب برلسكونى "السياسي إيطاليا إلى الأمام".



وقالت ميلوني إنها تتوقع عودة زميلها المحافظ "لخوض المزيد من المعارك معا".