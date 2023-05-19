رئيس وزراء روسيا يجتمع مع شي في الصين الأسبوع المقبل

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى بكين يومي 23 و24 مايو الجاري، لإجراء محادثات مع قادة الحكومة الصينية، طبقا لما ذكره مكتب ميشوستين.

ومن المقرر أن يلتقي ميشوستين مع الرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي، شي جين بينج، ويجري مفاوضات مع رئيس الوزراء، لي تشانج.

ويعتزم السياسي الروسي أيضا المشاركة في منتدى أعمال روسي صيني، في شنغهاي، المركز المالي للصين، الذي سيستضيف ممثلين من أهم الشركات في كل الدول المشاركة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين اليوم الجمعة "نأمل في أن تعزز تلك الزيارة المقبلة تعاوننا".

وأشار المتحدث أن شي قام بالفعل بـ"زيارة رسمية ناجحة" إلى روسيا، في مارس الماضي. وخلال تلك الزيارة، دعا الزعيم الصيني ميشوستين إلى زيارة الصين.

وقال ميشوستين "سيتم بحث قضايا حالية للتعاون الروسي الصيني، في التجارة والاقتصاد" مع تركيز خاص على مشروعات إمداد الطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة.