السعودية: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران فرصة لتهدئة شاملة

أعربت السعودية، الأربعاء، عن أملها في أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، فرصة للوصول إلى "تهدئة شاملة ومستدامة" تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وأكدت دعمها لجهود الوساطة التي تقودها باكستان بهدف التوصل إلى "اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار و يعالج كافة القضايا التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على مدى عدة عقود".

وشددت على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، دون أي قيود.

وأعربت السعودية عن أملها في أن يشكل وقف إطلاق النار فرصة للوصول إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يعزز أمن المنطقة، ويوقف أي اعتداءات أو سياسات تمس سيادة الدول وأمنها واستقرارها.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.