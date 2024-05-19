إطلاق سراح نشطاء مناخ عرقلوا حركة الطيران في مطار ميونخ الألماني

أطلقت السلطات الألمانية، سراح نشطاء مناخ كانوا عرقلوا حركة الطيران في مطار ميونخ لفترة من الوقت أمس السبت؛ بسبب حركة احتجاجية قاموا بها في ثاني أكبر المطارات الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد، إن قاضية تحقيق لم تر سببا لإيداع هؤلاء النشطاء في الحبس الاحتياطي.

وكانت الشرطة، ألقت القبض على ثمانية نشطاء أمس.

وذكرت الشرطة، أنها اكتفت بالتحقق من البيانات الشخصية لناشطين اثنين آخرين لم يدخلا إلى أرض المطار وفحص علاقتهما بالحركة الاحتجاجية.

وأضاف المتحدث، أن الشرطة حررت بلاغات بحق النشطاء حيث تفترض الشرطة أن ما حدث مَثَّل تدخلا خطيرا في حركة النقل الجوي.

وكان 8 نشطاء دخلوا إلى ساحة المطار أمس ولصق بعضهم نفسه بالأرض على المدرج الأمر الذي تسبب في إيقاف حركة الطيران في المطار لمدة قاربت ساعتين.

واضطرت 14 طائرة كانت متجهة إلى المطار إلى تغيير وجهتها والهبوط في مطارات أخرى. وتسببت الحركة الاحتجاجية في تأخير رحلات مئات آلاف الركاب، وامتدت التأخيرات على مدار يوم أمس بالكامل.

وأدان ساسة، من مختلف الأحزاب الحركة الاحتجاجية.

وفي المقابل، يبرر نشطاء المناخ تصرفهم بأن حركة الطيران تتسبب في إصدار نسبة عالية من انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ.