بدء التصويت في جمهورية الدومينيكان بينما يسعى لويس أبي نادر للفوز بفترة ولاية ثانية

بدأ التصويت في جمهورية الدومينيكان، حيث يسعى الرئيس المؤيد لقطاع الأعمال لويس أبي نادر، للفوز بفترة ولاية ثانية مدتها أربعة أعوام.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد، بأن استطلاعات الرأي أظهرت أن أبي نادر هو المتصدر في السباق الذي يضعه في مواجهة مع الرئيس السابق ليونيل فرنانديز، وأبيل مارتينيز، عمدة سانتياجو دي لوس كابايروس.

ويجب أن يحصل المرشح على 50% على الأقل من الأصوات، لتجنب خوض جولة إعادة في 30 يونيو.

جدير بالذكر أن أبي نادر /56 عاما/ الذي ينتمي لـ "الحزب الثوري الحديث"، شن حملته الانتخابية بشأن تعزيز قصة النجاح الاقتصادي للبلاد، ومقاومة دعوات المجتمع الدولي لاستقبال لاجئين من هايتي المجاورة.