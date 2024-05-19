تونس ترغب في نقل تجربة إندونيسيا في «الاستمطار» لمكافحة شح المياه

قالت تونس إنها ترغب في نقل تجربة إندونيسيا في تقنية "الاستمطار"، ضمن مساعيها لمكافحة النقص الشديد في مواردها المائية.

ويزور وزير الزراعة التونسي عبد المنعم بلعاتي إندونيسيا للمشاركة في أشغال المنتدى العالمي للمياه بجزيرة بالي الإندونيسية يومي 19 و20 أبريل الجاري.

ويجري الإطلاع من قبل الوفد التونسي على تجربة إندونيسيا في مجال التحول التكنولوجي للمناخ والاستمطار، في مركز الوكالة الإندونيسية للرصد الجوي وعلوم المناخ والجيوفيزياء بجزيرة بالي.

وقالت وزارة الزراعة في تونس، إن الزيارة تندرج في إطار المساعي التي تبذلها تونس لإيجاد سبل مستحدثة لتعزيز الموارد المائية والإطلاع على أحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تم تطويرها خاصة في مجال الاستمطار.

وأشارت إلى اتفاق بين الجانبين على مواصلة التنسيق والشروع في القيام بالاتصالات اللازمة من أجل تركيز تعاون مثمر بين البلدين في هذا المجال الواعد والهام.

وتعد تونس من بين أكثر الدول المهددة بندرة المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

ومن أصل ثماني السنوات الأخيرة عانت تونس من جفاف في سبع مواسم ما أثر على الانتاج الزراعي ومخزون المياه في السدود والبالغ حوالي 36 بالمئة من إجمالي طاقة استيعابها حتى منتصف أبريل الماضي.