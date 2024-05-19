وجيه أحمد: حكم مباراة الأهلي والترجي عليه علامات استفهام

وجه رئيس لجنة الحكام الأسبق، وجيه أحمد، نقدا لاذعا للحكم الجزائري مصطفى غربال للمستوى الذي قدمه خلال لقاء الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال وجيه أحمد خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مستوى الحكم الجزائري مصطفى غربال، عليه الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في الشوط الأول.

وتابع وجيه أحمد، إن اللاعب التونسي علي معلول استحق الحصول على خطأ وقت إصابته في لقاء الأهلي والترجي، ولكن الحكم الجزائري رفض ذلك، كما قام بتوزيع البطاقات الصفراء على لاعبي الأهلي، بلا أي داعٍ أو بداعٍ، والدليل كرة كريم فؤاد الذي حصل على بطاقة صفراء دون ارتكاب أية أخطاء مشددا: مصطفى غربال لازم يراجع نفسه".