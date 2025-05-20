اليمن: القوات المسلحة تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا الإسرائيلي ردا على استمرار العدوان على غزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين، بدء فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي؛ ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتكاب ما وصفته بـ"المجازر اليومية وجريمة الإبادة الجماعية".

وأكد البيان أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة اليمنية ونجاح القوات المسلحة في فرض حصار سابق على ميناء أم الرشراش، مشيرًا إلى أن الميناء الجديد المستهدف "صار ضمن بنك الأهداف".

وحذرت القوات اليمنية جميع الشركات التي لديها سفن في الميناء أو متجهة إليه، مطالبةً بأخذ البيان وما سيتبعه بعين الاعتبار، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة.

وأوضح البيان أن العمليات العسكرية اليمنية، بما فيها حظر الملاحة الجوية والبحرية ضد إسرائيل، ستتوقف فقط عند وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.