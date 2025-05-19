بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد باتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل بسبب أفعالها في غزة والضفة

هددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، بسبب أفعالها في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووجه بيان مشترك للدول الثلاث انتقادات حادة لقرار إسرائيل إدخال كمية محدودة "أساسية" من المساعدات إلى قطاع غزة بعد نحو 3 أشهر من الحصار، وقالت إن ذلك "غير كاف على الإطلاق."

كما دعا البيان إسرائيل إلى وقف أعمالها العسكرية الجديدة، "المروعة"، في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع على الفور.

ويأتي البيان بعد فترة وجيزة من إعلان إسرائيل والأمم المتحدة دخول أول شاحنات مساعدات إلى غزة - والتي وصفها منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة بأنها "قطرة في محيط المطلوب بشكل عاجل."

وأوضح البيان الثلاثي أن بريطانيا وفرنسا وكندا لطالما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بـ"الإرهاب"، لكنها وصفت التصعيد من قبل تل أبيب بأنه غير متناسب.

ويشكل البيان أول تهديد ذي مغزى من بريطانيا وفرنسا منذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل نحو 19 شهرا.