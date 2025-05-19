مصرع شخص وفقدان آخر إثر غرق قارب مكتظ بالمهاجرين في القناة الإنجليزية

قالت السلطات البحرية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن شخصا واحدا لقي حتفه وفقد آخر بعد غرق قارب مكتظ بالمهاجرين أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية خلال الليل، ما يرفع عدد القتلى هذا العام في الممر المائي الخطير إلى 12 على الأقل.

وأنقذت أجهزة الإنقاذ الفرنسية والبريطانية 61 ناجيا من البحر قبالة سواحل مدينة با دو كاليه الليلة الماضية، وكان من بينهم امرأة وطفلها، وكانا يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم وتم نقلهما جوا إلى مستشفى في بولون سور مير، وفقا لبيان صادر عن السلطات البحرية.

ورصدت مروحية تابعة للبحرية الفرنسية في وقت لاحق جثة تطفو على الماء، تم انتشالها بواسطة قارب إنقاذ بريطاني. ولا يزال شخص واحد مفقودا.

وقالت السلطات البحرية الفرنسية إنها أرسلت رسالة استغاثة لطلب المساعدة عندما غرق القارب، ما دفع القوارب البريطانية وطائرة للانضمام إلى عملية الإنقاذ مع السفن الفرنسية والمروحية الفرنسية التي تحمل فريقا طبيا.