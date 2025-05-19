دخول 6 شاحنات مساعدات إلى غزة للمرة الأولى منذ 2 مارس

دخلت 6 شاحنات مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وتحمل هذه الشاحنات مكملات غذائية للأطفال لصالح منظمات أممية، في خطوة هي الأولى منذ إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر غزة منذ الثاني من مارس الماضي.

وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر، قد صرح بأن ما سمحت بدخوله إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم، يمثل قطرة في محيط الاحتياجات العاجلة، وشدد على ضرورة السماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات إلى غزة بدءا من صباح غد.

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميا لدخول 600 شاحنة مواد غذائية و50 شاحنة وقود لسد حاجة الأهالي الذين يتضورون جوعا بفعل العدوان والحصار الإسرائيلي.