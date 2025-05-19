تأبين الفنان التشكيلي عصمت داوستاشي في صالون ضي الزمالك الأربعاء المقبل

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، ضمن فعاليات الصالون الثقافي لجاليري ضي الزمالك، والذي يقام في السابعة من مساء بعد غد الأربعاء، ويتضمن حفل تأبين للفنان التشكيلي عصمت داوستاشي، والذي رحل عن عالمنا الاسبوع الماضي.

يشارك في التأبين نخبة من الفنانين والنقاد والإعلاميين، ومن أبرزهم الروائي إبراهيم عبد المجيد والشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور رضا عبدالسلام والدكتور حسن عبدالفتاح ومحمد عبلة وأحمد عبد الكريم والدكتور سامي البلشي والدكتور محمد الصبان، ونقيب التشكيليين الفنان طارق الكومي.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل، إنه كان من الطبيعي أن يقام حفل التأبين في أتيليه العرب الذي كرم الفنان الكبير عصمت داوستاشي في حياته مرتين، بإصداره كتابين من القطع الكبير عن تجربته الطويلة مع الفن والحياة، بالتعاون مع مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، كما أقمنا ونظمنا له أكثر من معرض، وكان من المقرر أن يقام له معرض استعادي كبير في ضي الزمالك.

وأضاف قنديل، أن عصمت داوستاشي هو أحد رموز الفن التشكيلي المصري، فنان وناقد وكاتب ومفكر، وأمام أعماله وأحواله جرب أن تشرد خارج إطار اللوحة التي قد تحبس التأمل الكامن داخلك، فلا ترهق نفسك فيما يهمس به البحر، بحر الإسكندرية التي عشقها، ولا فيما يصرخ منه النهر، نهر النيل الذي يفيض حبا في دمه، ففي الحالتين سيفيض فنه.