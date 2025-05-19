الجيش الإسرائيلي يقصف مولدات الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي شمالي غزة

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، غارات استهدفت مولدات الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل، بحسب ما أفادت به مصادر طبية للأناضول.

ويأتي هذا القصف في ظل حصار تفرضه القوات الإسرائيلية على المستشفى، ضمن الإبادة المتواصلة على القطاع، حسب المصادر.



وكان المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، قد أعلن الأحد، أن الدبابات والجرافات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الإندونيسي، مما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية.



وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء عملية "عربات جدعون"، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 20 شهرا.