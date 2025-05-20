رئيس الاستخبارات التركية يلتقي الشرع بدمشق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، أمس الاثنين، مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع وغيره من كبار المسئولين السوريين.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، بأن قالن التقى في دمشق إلى جانب الشرع، كلا من وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.

وبحسب المصادر نفسها، فقد تخلل اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، مع التأكيد على أهمية وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقرارها السياسي.

وأكد قالن أن تركيا ستكون دائمًا إلى جانب سوريا.

وتم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم اللازم لحكومة دمشق.

وفي إطار التطورات الإقليمية، بحث المجتمعون الهجمات الإسرائيلية على سوريا والانتهاكات الجوية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ومكافحة داعش، وعودة اللاجئين السوريين طواعية وبشكل آمن إلى بلادهم.