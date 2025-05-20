رئيس الوزراء البريطاني: معاناة أطفال غزة لا تُحتمل

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ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار

زاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقاده لإسرائيل اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن مستوى معاناة الأطفال في غزة "لا يحتمل مطلقا" وجدد دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال ستارمر أمام برلمان المملكة المتحدة: "أريد أن أسجل اليوم أننا مذعورون من التصعيد من جانب إسرائيل".

وأعقبت تصريحاته المقتضبة إدانة لاذعة مشتركة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، تمثل أحد أشد الانتقادات لحلفاء مقربين لتعامل إسرائيل في الحرب في غزة وإجراءاتها في الضفة الغربية المحتلة.

وهدد القادة الثلاثة باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومها العسكري الجديد وترفع قيودها على دخول المساعدات الإنسانية بصورة كبيرة. وقال نتنياهو إن البيان بمثابة "جائزة هائلة" لحركة حماس.



