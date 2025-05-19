حماس: دخول قوة إسرائيلية متنكرة في زي نساء لاختطاف قيادي بالمقاومة دليل فشل جديد

علقت حركة حماس على دخول قوة إسرائيلية خاصة لمدينة خان يونس ومحاولتها اختطاف القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد كامل سرحان قبل استشهاده.

وقالت حماس في بيان، إن دخول القوة متنكّرة بزيّ نساء لاختطاف سرحان والذي استشهد في اشتباك مباشر مع القوة، يمثِّل فشلا جديدا جيش الاحتلال الذي وصفته بالفاشي ووصفت قيادته بالإرهابية.

وأضافت أن اختطاف القوة المدعومة بكل أشكال التغطية الجوية والميدانية لزوجة وطفل الشهيد سرحان، واستخدامهما كدروع بشرية للانسحاب من المكان؛ انتهاكٌ صارخٌ متجدِّد للقوانين والأعراف الإنسانية.

وتابعت: «نحمِّل حكومة الاحتلال الفاشي المسؤولية الكاملة عن حياة الزوجة والطفل، وكل المختطفين في سجونه ومعتقلاته ونطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة، والتدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم».

واستكملت: «نؤكد أن الإرهاب الصهيوني المتواصل، وتهديداته المتصاعدة بالإخلاء والنزوح القسري، وآخرها صباح اليوم في مدينة خان يونس؛ لن تنال من عزيمة شعبنا ولن تدفعه للاستسلام لمخططات الاقتلاع والتهجير أو التخلّي عن حقوقه الثابتة في الحرية وتقرير المصير».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، استشهاد القائد الميداني البارز أحمد كامل سرحان مسئول وحدة العمل الخاص في الألوية.

وأضافت أن سرحان استشهد خلال اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منزله في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن سرحان خاض اشتباكا بطوليا مع القوة المقتحمة، التي كانت تهدف إلى اعتقاله، ما أدى إلى إفشال العملية قبل أن يستشهد خلال المواجهة.