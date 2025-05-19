إصابة العشرات من أفراد الشرطة في برلين خلال احتفالات جماهير جالطة سراي

أصيب العشرات من أفراد الشرطة في برلين، خلال احتفالات جماهير نادي جالطة سراي التركي لكرة القدم.

وبعد فوز النادي بلقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم، أمس الأحد، تم إطلاق الألعاب النارية في شارع كورفورشتيندام التجاري، والتي تردد أن بعضها استهدف قوات الأمن.

وقالت الشرطة إن المشجعين هاجموا أفراد الشرطة بالزجاجات والحجارة، وأن اثنين منهم يتلقون العلاج حاليا في المستشفى.

وتم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 34 مشجعا، وتجري التحقيقات حاليا بشأن 30 تهمة تتعلق بالإخلال بالنظام العام، والاعتداء على الشرطة، ومقاومة الاعتقال، والتسبب في أذى جسدي خطير، إلى جانب جرائم أخرى.

وكان نحو 2500 مشجع قد تجمعوا في برلين بعد فوز "جالطة سراي" بلقب الدوري في إسطنبول، حيث جاب موكب يضم نحو 200 سيارة الشوارع.

واستخدمت الشرطة الغاز لتفريق المشجعين.

يذكر أن جالطة سراي حقق أمس الأحد، فوزا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على ضيفه قيصري سبور، في المرحلة الـ36 للمسابقة، ليتوج بلقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ25 في تاريخه والثالثة على التوالي.