تقرير: الاتحاد الأوروبي يبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون، خلال اجتماعهم المقرر غداً، إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات إسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى النقاشات المتوقعة أو الموقف النهائي للدول الأعضاء.

وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا قد أعربوا في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، عن قلقهم العميق من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ورفض حكومة نتنياهو السماح بدخول المساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين، مؤكدين أن هذا الرفض "غير مقبول".

وقال البيان إن القادة الثلاثة يعارضون بشدة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرين إلى أنهم "قد يتخذون إجراءات، من بينها فرض عقوبات، إذا لم تتراجع إسرائيل عن هذه السياسات".

كما أدان البيان بشدة ما وصفه بـ"اللغة البغيضة" التي يستخدمها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتهديدات بالترحيل القسري، معتبرًا أن التهجير القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد البيان أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية "ضئيلة" من الغذاء إلى غزة "غير كافٍ على الإطلاق"، مطالبين بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية.