5 شهداء أغلبهم أطفال بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب النصيرات

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر استهداف طيران الاحتلال مدرسة في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين على الأقل معظمهم أطفال، وعدد من المصابين في قصف للاحتلال على مدرسة الحساينة التي تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 46 مواطنا استُشهدوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 16 من خان يونس.

وفي وقت سابق، أنذر جيش الاحتلال، سكان 3 مناطق في قطاع غزة بضرورة الإخلاء، متعهدًا بشن «هجوم غير مسبوق».

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى سكان محافظة خان يونس، وبني سهيلا، وعبسان، الجيش سيشن هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات المنظمات المسلحة في هذه المنطقة».

وأضاف: «عليكم الإخلاء فوراً غرباً إلى منطقة المواصي، من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة»، بحسب تدوينته.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.