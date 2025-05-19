عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد رؤساء حي أول وثان المحلة الكبرى، ورؤساء مراكز ومدن المحلة الكبرى، وقطور، وبسيون، وسمنود، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع الوحدات المحلية، وبحث آليات تطويرها بما يحقق رضا المواطن ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي على أرض الواقع.

وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ الغربية، أن المواطن يمثل جوهر العمل التنفيذي وركيزته الأساسية، موضحا أن جودة الخدمة المقدمة له يجب أن تكون عنواناً واضحاً لكل مسئول، مشدداً على أن الارتقاء بالخدمات هو التزام مؤسسي لا يقبل التهاون، وواجب يومي لا يحتمل التأجيل أو التراخي.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الراهنة تتطلب جهداً مضاعفاً من رؤساء الوحدات المحلية وكل القيادات التنفيذية، مشيراً إلى أن ثقافة العمل التقليدية لم تعد مقبولة، وأن الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، والعمل على تحسين بيئة تقديم الخدمة، يُعدان من أبجديات الوظيفة العامة، مضيفاً: "المواطن ليس طرفاً خارجياً في المعادلة، بل هو المستفيد الأول وصاحب الحق الأصيل في الحصول على خدمة لائقة ومحترمة وسريعة وفعالة".

ووجه اللواء أشرف الجندي، بضرورة التواجد المستمر والميداني لرؤساء المدن والأحياء، ومتابعة جودة الخدمات بأنفسهم دون الاكتفاء بالتقارير الورقية، مع أهمية التواصل المباشر مع المواطنين في مواقع تقديم الخدمة، والاستماع لملاحظاتهم وشكاواهم، والعمل الجاد على حلها وفق جدول زمني محدد، مشدداً على أن أي تأخير أو تعطيل غير مبرر للخدمة، يُعد خللاً إدارياً يجب الوقوف عليه ومعالجته فوراً.

كما طالب المحافظ بضرورة مراجعة أداء جميع العاملين داخل الوحدات المحلية والإدارات الخدمية، ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين داخل المراكز التكنولوجية والإدارات التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، مؤكداً أن أسلوب تقديم الخدمة لا يقل أهمية عن مضمونها، وأن حسن الاستقبال والوضوح والاحترام يُمثلان جزءاً لا يتجزأ من عملية الخدمة العامة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تضع تحسين جودة حياة المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، موضحا أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع من خلال إجراءات واضحة، ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن بشكل مباشر.

وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة لن تتهاون في تقييم أداء التنفيذيين، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مسئول يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء دوره، مضيفاً: "نحن لا نقبل أن يضيع حق أي مواطن، ولا أن تُقدَّم له خدمة دون المستوى".

وأكد أن المحافظة مستمرة في خطتها الشاملة لرفع كفاءة الخدمات على مستوى جميع المراكز والمدن، موضحا أن التقييم سيكون دورياً وفق ما يتم تحقيقه من نتائج فعلية على أرض الواقع، قائلاً: "هدفنا واحد وواضح خدمة تليق بأبناء الغربية، ومواطن يشعر بالرضا والاحترام في كل ما يُقدَّم له من خدمات".