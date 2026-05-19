اندلاع حريقين كبيرين في جنوب كاليفورنيا

قالت السلطات إن حريقين اندلعا في جنوب كاليفورنيا مساء أمس الاثنين، مما دفع السلطات لإصدار أوامر إجلاء لعشرات الآلاف من السكان، حيث تهدد الرياح القوية بتأجيج ألسنة اللهب.

وقال رجال الإطفاء إن حريقا وقع بشمال غرب لوس انجليس بالقرب من مدينة سيمي فالي امتد لمساحة نحو 5ر5 كيلومتر مربع.وقالت وكالة كال فاير للإطفاء إن حريقا آخر في جزيرة سانتا روز قبالة ساحل كاليفورنيا امتد لمساحة نحو 59 كيلومترا مربعا.

وتم إصدار أوامر إجلاء وتحذيرات في عدة مناطق. وتضرر نحو 29 ألف في مقاطعة فينتورا فقط.

وتوقعت هيئة الارصاد الوطنية هبوب ما يطلق عليه رياح سانتا آنا في المنطقة، وهي ظاهرة تؤدي لانتشار حرائق الغابات سريعا.