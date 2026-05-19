كييف: إسقاط 180 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 180 من أصل 209 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 209 طائرات مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وشاتالوفو، وكورسك، وميليروفو، وأوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 180 طائرة مسيرة روسية في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و351 ألفا و150 فردا، من بينهم 1140 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11940 دبابة، و24584 مركبة قتالية مدرعة، و42340 نظام مدفعية، و1792 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1386 من أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و299199 طائرة مسيرة، و4632 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و97600 من المركبات وخزانات الوقود، و4202 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.