وزيرا خارجية السعودية والكويت يبحثان التطورات الأخيرة بالشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" صباح الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إن الوزيرين بحثا "التطورات الأخيرة في المنطقة، والتنسيق والتشاور بشأنها".

يأتي الاتصال بعد يومين من إعلان الرياض اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للسعودية قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية قبل أسبوع، توقيف عناصر من الحرس الثوري "حاولوا التسلل" إلى أراضيها بعد "اشتباك" مع الجيش، وهو ما نفته طهران التي شددت على سياستها "المبدئية في احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، بما فيها الكويت".

وكانت السعودية والكويت ودول عربية أخرى، تعرضت لهجمات إيرانية في سياق الرد العسكري لطهران على العدوان الإسرائيلي الأمريكي ضدها، الذي بدأ في 28 فبراير، ولغاية سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل.

وقالت إيران حينها، إنها استهدفت "مصالح أمريكية في المنطقة"، لكن بعض هجماتها طال منشآت مدنية ومواقع حيوية، وأوقع قتلى وجرحى وخسائر مادية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.