رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا يبحثان جهود خفض التصعيد

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن من وزير الخارجية التركي، وفق بيان للخارجية القطرية اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأعرب المسئول القطري، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.