إندونيسيا تتجه لإلغاء الضرائب المفروضة على واردات السيارات الكهربائية

من المقرر أن تلغى إندونيسيا الضرائب المفروضة على الواردات من السيارات الكهربائية والهجين بحلول الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي القول في جاكرتا اليوم الأربعاء إن الحكومة سوف تخفض الضرائب المفروضة على واردات السيارات الكهربائية من النسبة الحالية التي تتراوح ما بين 20% و 25% إلى صفر.

وقال وزير الصناعة ايرلانجا هارتارتو إن الشركات المحلية المنتجة للسيارات الكهربائية التي تستخدم مكونات محلية سوف تحصل على مزيد من الحوافز.

وقالت وزير المالية إندراواتي " نأمل في صدور قرار بشأن السيارات الكهربائية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل" ، مضيفة" هذه الخطوة يمكن أن تحد من الانبعاثات الكربونية في البلاد بواقع 1.8 مليون طن سنويا".