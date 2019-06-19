الإسباني لوبيز ينفي التلاعب بنتائج الزوجي في بطولة ويمبلدون للتنس

نفى نجم التنس الإسباني فيليسيانو لوبيز، التقارير الإعلامية التي زعمت تورطه في التلاعب بنتائج مباريات مسابقة الزوجي في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، أحد بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى في عام 2017.

ذكرت صحيفة (كونفيدونسيال) الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن لوبيز وزميله في منافسات الزوجي مارك لوبيز، خسرا مباراتهما عمدًا في 2017 لصالح الأستراليين مات ريد وجون باتريك سميث.

وأضافت الصحيفة أن التلاعب بنتائج مباريات التنس، كان متعلقًا بفضيحة مراهنات كرة القدم في إسبانيا، والتي تورط فيها كل من راؤول برافو مدافع ريال مدريد الإسباني السابق وكارلوس أراندا.

وقال لوبيز في بيان عقب تأهله إلى الجولة الثانية من بطولة كوينز، اليوم الأربعاء بالفوز على مارتون فوكسوفيتش :"سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن نفسي ضد أي اتهامات كاذبة كهذه."

من جانبه، قال مارك لوبيز في تصريحات لصحيفة (آس) الإسبانية: "ليس لديهم الحق في تلطيخ أسماءنا".

وفاز الثنائي لوبيز بلقب الزوجي في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2016.

وسيلعب فيلسيانو لوبيز مع البريطاني آندي موراي في منافسات الزوجي ببطولة كوينز غدا الخميس، حيث يعود من جراحة ناجحة في الفخذ.