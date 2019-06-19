١٫٧ مليار دولار قيمة صادرات مصر إلى الهند خلال 2018

مكتب التمثيل التجارى المصرى فى نيودلهى: ارتفاع غير مسبوق فى قيمة الصادرات المصرية للسوق الهندية يناهز 490 مليون دولار

قال تقرير لمكتب التمثيل التجارى لمصر فى الهند إن الصادرات المصرية للهند خلال عام 2018 بلغت نحو 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار فى عام 2017 بزيادة قيمتها 490 مليون دولار أى بنسبة 41% تقريبا، مشيرا إلى أنه وباستبعاد الصادرات البترولية والغاز الطبيعى، فقد بلغت الصادرات المصرية السلعية نحو 697 مليون دولار عام 2018 مقابل 398.7 مليون دولار عام 2017 محققة زيادة قيمتها 289.5 مليون دولار بزيادة نسبتها 75%.

وأضاف التقرير الاقتصادى الخاص بالعلاقات المصرية الهندية والذى أعده مكتب التمثيل التجارى المصرى فى نيودلهى، برئاسة الوزير المفوض التجارى أحمد إبراهيم على ونائبه المستشار التجارى الدكتور خالد ميلاد، أن هناك تصاعدا كبيرا غير مسبوق فى قيمة الصادرات المصرية للسوق الهندية خلال عام 2018 مقارنة بالعام الأسبق 2017.

ولفت التقرير إلى أنه أهم بنود الصادرات المصرية، التى حققت طفرة كبيرة عام 2018، تمثلت فى المنسوجات من ألياف صناعية بقيمة 81 مليون دولار، أسمدة الأمونيوم بقيمة 73.6 مليون دولار مقابل 6.3 مليون دولار عام 2017.

وفيما يتعلق بالواردات المصرية من الهند، أشار التقرير إلى زيادة الواردات بنسبة 18.2%، وأن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تعزو لارتفاع قيمة الواردات من الوقود الناتج عن عمليات التكرير من 195 مليون دولار عام 2017 إلى نحو 507 ملايين دولار عام 2018 بزيادة 312 مليون دولار وتمثل الزيادة لهذا البند 73% من إجمالى الواردات المصرية من الهند.

كما تتركز الواردات المصرية من الهند فى السلع وسيطة لعمليات التصنيع والتنمية اللازمة فى مصر مثل الوقود والغزول المخلوطة والكيماويات الدوائية بالإضافة إلى سلع غذائية استراتيجية كاللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام الخام.