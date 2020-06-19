الادعاء الألماني يطالب بسجن متطرفة 9 أعوام لمشاركتها في التخطيط لصنع قنبلة سامة

طالب الادعاء العام الألماني بسجن متطرفة إسلامية من مدينة كولونيا غربي البلاد، تسعة أعوام على خلفية مشاركتها في صنع قنبلة تحتوي على زيت الريسين شديد السمية.



وقالت ممثلة الادعاء اليوم الجمعة في مرافعتها أمام المحكمة العليا في دوسلدورف إن المتهمة التي تحولت إلى اعتناق الإسلام وأم لسبعة أطفال خططت مع زوجها المحكوم عليه بعشرة أعوام سجنا للقيام بعمل إرهابي.



وأضافت أن "ياسمين هـ." تتبنى عقيدة متطرفة أثبتها العديد من صور العنف ومقاطع الفيديو على هاتفها المحمول.



وذكرت المتحدثة أن الهاتف المحمول يحتوي على آلاف التفاصيل مثل صور قطع رؤس أشخاص وجثث للقتلى، كما تدعم أقوال الشهود والجيران تطرفها.



كانت هيئة الدفاع عن المتهمة حاولت اليوم الجمعة وقف المحاكمة دون جدوى، مبينة أن محاكمة موكلتهم تتسم بالأحكام المسبقة والتعسف وانتهاك مبادئ دولة القانون وحقوق الإنسان، إلا أن المحكمة رفضت طلبهم وأغلقت باب عرض الأدلة.



كما رفض الادعاء العام تلك التهم التي ساقتها هيئة الدفاع.



وكانت المحكمة اتهمت هيئة الدفاع مرارا بأنها تمارس المماطلة وأعلنت أنها مقتنعة بأن المتهمة مذنبة.