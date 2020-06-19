 سكرتير عام الصحفيين: مجلس النقابة يتخذ قرارته بالتشاور خلال هذه المرحلة الصعبة - بوابة الشروق
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سكرتير عام الصحفيين: مجلس النقابة يتخذ قرارته بالتشاور خلال هذه المرحلة الصعبة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 6:50 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 6:50 م

قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين إن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان فى الفترة الحالية وفي إطار ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" يتخذ جميع قرارته بالتشاور "أونلاين" أو عبر الهاتف بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، ولا يدخر جهدا لحل مشكلات الزملاء التى تطرأ بالآونة الأخيرة.

وأوضح شبانة أن المجلس من الممكن أن يعقد اجتماعا بمقر النقابة، ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع الخاصة بالفيروس وسيتم النظر فى الأمر مع نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى أن جميع أعضاء المجلس يبذلون مجهودا ضخما لمساعدة الزملاء، سواء المصابين بالفيروس أو عائلاتهم، وكذلك فى كل ما يخص الشأن النقابي والخدمات النقابية نافيا أن يكون هناك ثمة أية خلافات بين أعضاء المجلس، مؤكدا أن الجميع متكاتف بهذه الفترة لصالح الزملاء الصحفيين.

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