السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميا في مؤشر أسعار المستهلك لانخفاض التضخم

حققت السعودية ترتيبا متقدما في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2020 والصادر عن مركز التنافسية العالمي وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس أن المملكة أحرزت تقدما استثنائيا غير مسبوق رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا حيث حققت السعودية قفزة من المرتبة 38 عالميا للعام 2019 إلى المرتبة الثانية في 2020 في مؤشر أسعار المستهلك؛ وذلك بفضل انخفاض معدلات التضخم.

كما حققت السعودية تقدما استثنائيا في مؤشر إجراءات بدء العمل التجاري حيث قفزت من المرتبة 60 عالميا في العام 2019 إلى المرتبة 15 عالميا في 2020.

وجاء هذا التقدم ليعكس حجم الجهود المبذولة في إصلاح وتطوير بيئة الأعمال التجارية في السعودية وتطوير التشريعات المنظمة للعمل التجاري ومشاركة القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسة هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.

وكشف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية تحقيق السعودية المرتبة 24 عالميا في جميع مؤشرات التنافسية للعام 2020 متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي 2019 الذي حلت فيه بالمرتبة 26 على مستوى العالم.

كما صنف التقرير المملكة في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة بذلك على عدة دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم.