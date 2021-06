صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع، كتاب "ست mind" للكاتبة ندى ترك، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وجاء على ظهر الغلاف «الوعي هو كلمة السر.. هو مفتاح الكنز.. هو الحاجة الوحيدة اللي مهما زادت عمرها ما بتقل أو ترجع زي ما كانت.. هنساعدك توصلي للوعي الكامل وماترجعيش منه تاني .. يعني أنتِ دلوقتي في طريق اللي يروح ما يرجعش.. الإدراك والمشاعر والعلاقات بالآخرين هيقعوا بالكامل تحت سيطرتك.. من الآخر هتعرفي How To Change Your Mindset.. لذا فإن الكاتب ودار النشر غير مسئولين عن التغيرات التي ستنتج كرد فعل طبيعي لقراءة هذا الكتاب.. ولهذا وجب التنويه والتحذير».

وتعد ندى ترك كاتبة مصرية، تخرجت من كلية الهندسة قسم العمارة، وتعمل لايف كوتش وأخصائي صحة نفسية معتمد، وقدمت العديد من ورش عمل جماعية ودورات تدريب فردية بهدف رفع الوعي الذاتي والدعم النفسي للمرأة وإدارة العلاقات، ونشرت أول كتاب لها بعنوان "تعويذة شفتشي" عام ٢٠١٨.