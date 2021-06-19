عمرو أديب يتمنى فوز الأهلي على الترجي: اشبعوا بإفريقيا وسيبولنا الدوري

تمنى الإعلامي عمرو أديب، للنادي الأهلي التوفيق في مباراته أمام نادي الترجي الرياضي التونسي، المقررة اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن مباراة الأهلي والترجي ستكون نارية، مؤكدًا أنه من المعتاد على الأهلي أن يكون مثل الصاروخ في مثل هذه المباريات.



وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا بوجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كرئيس لبعثة النادي الأحمر في تونس، مشيدًا بدور الخطيب في مؤازرة اللاعبين لتخطي هذه العقبة.



وتابع: «إن شاء الله الأهلي يعمل نتيجة جيدة ويوصل للنهائي ويحقق البطولة العاشرة، وهناك أرقام قياسية كبيرة للأهلي.. وجايز ده يخيلهم يشبعوا بالبطولة الإفريقية ويسيبولنا الدوري».



ويحل في السادسة من مساء اليوم، النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري إفريقيا، علمًا بأن مبارة العودة سيحتضنها ستاد القاهرة يوم السبت المقبل.



https://www.youtube.com/watch?v=AY2ha3kbVnY