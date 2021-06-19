السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل تهريبها للخارج منذ بداية العام الماضي

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أنها تمكنت من إحباط تهريب ما يقارب 90 مليون ريال سعودي، وأكثر من 290 كيلوجراما من المشغولات الذهبية منذ بداية العام الماضي 2020 إلى نهاية شهر مايو من العام الحالي.

وقالت الهيئة، إنها تمكنت أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت مليونين و765 ألف ريال سعودي، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء، الذي يربط المملكة مع الإمارات، وفق ما نشر موقع "العربية نت" اليوم السبت.

وأكدت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرب والمضبوطات.

ونبهت الهيئة، على كل مسافر سواءً كان مغادرًا من السعودية أو قادمًا إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني.