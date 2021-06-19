رئيس أرمينيا يناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية بـ«هدوء»

عشية الانتخابات البرلمانية التي تجرى في أرمينيا، ووسط تصاعد التوترات، حث الرئيس، أرمين سارجسيان المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بهدوء، عندما يتم فتح مراكز الاقتراع غدا الأحد.

ويتنافس أكثر من 20 حزبا وتكتلا سياسيا في الانتخابات، وهو أكبر من أي وقت مضى في الدولة الواقعة جنوب القوقاز، والتي يحق لـ6. 2 مليون شخص بها الإدلاء بأصواتهم.

وقال رئيس أرمينيا في العاصمة يريفان، اليوم السبت، أنه بعد حملة انتخابية مريرة مليئة بالتهديدات، من غير المقبول تجاوز "الحدود السياسية والأخلاقية" وتصاعد الوضع وتأجيج الكراهية والعداوة.