 رئيس أرمينيا يناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية بـ«هدوء» - بوابة الشروق
السبت 19 يونيو 2021 6:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

رئيس أرمينيا يناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية بـ«هدوء»

د ب أ
نشر في: السبت 19 يونيو 2021 - 5:01 م | آخر تحديث: السبت 19 يونيو 2021 - 5:01 م

عشية الانتخابات البرلمانية التي تجرى في أرمينيا، ووسط تصاعد التوترات، حث الرئيس، أرمين سارجسيان المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بهدوء، عندما يتم فتح مراكز الاقتراع غدا الأحد.

ويتنافس أكثر من 20 حزبا وتكتلا سياسيا في الانتخابات، وهو أكبر من أي وقت مضى في الدولة الواقعة جنوب القوقاز، والتي يحق لـ6. 2 مليون شخص بها الإدلاء بأصواتهم.

وقال رئيس أرمينيا في العاصمة يريفان، اليوم السبت، أنه بعد حملة انتخابية مريرة مليئة بالتهديدات، من غير المقبول تجاوز "الحدود السياسية والأخلاقية" وتصاعد الوضع وتأجيج الكراهية والعداوة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك