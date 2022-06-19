موسكو ترد بغضب على القيود التي فرضتها ليتوانيا على النقل عبر السكك الحديدية إلى كاليننجراد

ردت موسكو بغضب على قيود فرضتها ليتوانيا، على النقل بالسكك الحديدية بين جيب "كاليننجراد" في بحر البلطيق- التابع لروسيا- وباقي الأراضي الروسية.

وكتب قسطنطين كوساتشيف، وهو من الشخصيات البارزة على صعيد السياسة الخارجية ونائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي على قناته على (تيليجرام) الليلة الماضية قائلا إن "الحصار المستجد" لكاليننجراد ينتهك القانون الدولي.

ويقع جيب "كاليننجراد" بين ليتوانيا وبولندا.

وكتب كوساتشيف "بوصفها دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، تنتهك ليتوانيا سلسلة كاملة من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة قانونا" على سبيل المثال، ينص اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على عدم تدخل أي من الجانبين في شبكات النقل للطرف الآخر.

ومنذ أمس السبت، تحظر ليتوانيا عبور البضائع المدرجة على قوائم العقوبات الغربية بالسكك الحديدية عبر أراضيها إلى كاليننجراد.