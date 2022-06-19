مجلس الاتحاد الروسي: ليتوانيا تنتهك القوانين الدولية جراء حظر عبور البضائع إلى كالينينجراد

اتهم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، ليتوانيا بأنها تنتهك القوانين الدولية، على خلفية حظرها عبور بضائع إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وقال كوساتشيوف - في تصريحات صحفية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن "ليتوانيا في إطار العقوبات، بصفتها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها تنتهك عددا من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة والتي لا تمس التزامات ليتوانيا فقط، بل التزامات الاتحاد الأوروبي ككل".

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها، وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، موضحا أن المبدأ نفسه منصوص عليه في اتفاقيات النقل الدولية، التي تشمل النقل السككي.

وكان حاكم مقاطعة كالينينجراد الروسية أنطون علي خانوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.