موجة الحر تخف وحرائق الغابات مستمرة في إسبانيا

بعد عدة أيام من حرارة حارقة، تراجعت درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من إسبانيا في نهاية المطاف إلى ما دون 40 درجة مئوية اليوم الأحد.

وفي مدينة زاراجوزا بشمال البلاد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية منخفضة من 42 درجة أمس السبت.

كما خفت حدة الحرارة الأولية غير المعتادة والشديدة إلى مستوى مقبول في جزيرة مايوركا السياحية الشهيرة، حيث أظهرت أجهزة قياس درجات الحرارة حوالي 30 درجة، لكن حرائق الغابات التي اندلعت هناك قبل عدة أيام لاتزال مستمرة.

من ناحية أخرى، لا يزال رجال الإطفاء يكافحون خمس حرائق غابات في منطقة نافارا التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد.

وتم إجلاء السكان من قرى صغيرة قريبة، بما في ذلك إتكارين وأرزوز وموسكيز وسان مارتين دي أونكس.

غير أنه تمت السيطرة على الحريق الأسوأ في سيرا دي لا كولبرا في شمال غرب إسبانيا بالقرب من البرتغال، بفضل تراجع درجات الحرارة وهطول أمطار موسمية.

ودمرت الحرائق بالفعل نحو 2500 هكتار من الغابات.

ووفقا لحكومة إقليم كتالونيا، تم إخماد معظم حرائق الغابات أو تمت السيطرة عليها هناك أيضا.

وفي العام الماضي، تم تسجيل 47.4 درجة مئوية في أعلى مستوى على الإطلاق في مونتورو والأندلس في أغسطس.