الاستخبارات البريطانية: القوات الأوكرانية تعاني على الأرجح من حالات فرار من الخدمة

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بناء على معلومات من الاستخبارات البريطانية، بأن القوات الروسية والقوات الأوكرانية تعانيان على الأرجح من معنويات "متقلبة" وحالات فرار من الخدمة.

وكتبت الوزارة في آخر تحديث لها على موقع تويتر: "من المرجح أن تكون القوات الأوكرانية قد عانت من حالات فرار من الخدمة في الأسابيع الماضية، ومع ذلك، من المرجح بشدة أن تكون المعنويات الروسية مضطربة بشكل خاص".

ويضيف التقرير أن "حالات رفض وحدات روسية كاملة للأوامر والمواجهات المسلحة بين الضباط وجنودهم مستمرة".

وكتبت الوزارة أنه "من بين الدوافع وراء انخفاض الروح المعنوية الروسية القيادة السيئة المتصورة والفرصة المحدودة لتناوب الوحدات في الخروج من القتال، والخسائر البشرية الفادحة للغاية، وضغوط القتال، واستمرار ضعف الخدمات اللوجستية، ومشكلات الأجور".

كما أشارت إلى أن الجانبين "واصلا عمليات القصف المدفعي المكثف" على شمال وشرق وجنوب منطقة الاشتعال في سيفيرودونيتسك في الأيام الأخيرة، مع "عدم تغيير يذكر في خط الجبهة".

وتصدر الحكومة البريطانية تحديثات استخباراتية منتظمة منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وتتهم موسكو لندن بإدارة حملة تضليل مستهدفة.