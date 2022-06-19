مدحت العدل لجمهور الأهلي والزمالك: تذكروا مستوانا البائس

وجه المؤلف مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين نداءً لجماهير الأهلي والزمالك بضرورة التمسك بالأخلاق الرياضية، بمناسبة لقاء القمة المرتقب بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

وكتب منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: "إلى كل مشجعي الكرة في مصر وطبعاً بالأخص الزمالك والأهلي بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم تذكروا مستوانا البائس ومنظومتنا الرياضية الفاسدة والمهترئة والتي أوصلتنا للحضيض وأن لاعبي الكرة عندنا الذين أفرزتهم تلك المنظومة هم لاعبين (كسر) تفوق على أفضلهم لاعبو أثيوبيا- وليس البرازيل- فلا داعي للتنمر والتطاول".

وتابع: "الفائز مبروك والمهزوم حظ أوفر المرة القادمة وخلاص، ليس هناك مجال للعبقري الذي عاد والحريف الذي دوخ العالم فهم جميعاً ( على قدهم)، تحياتي للجميع".