أكد حسن شحاتة, المدير الفني السابق لمنتخب مصر, أنه يتمنى في عامه الجديد تتويج الزمالك ببطولة الدوري.

وقال شحاتة عبر قناة صدى البلد : "أتمنى في عامي الجديد فوز الزمالك ببطولة الدوري وأن لا يفد نقاط ثانية ويحصد اللقب مرتين متتاليتين".

وعن مباراة القمة: "شريف أحرز الهدف الأول بشكل رائع، الزمالك لم يكن متماسك ولم يقدم شيء يذكر، لكن بالشوط الثاني تغير الوضع تمامًا مع تبديلات المدرب، بعكس الأول الذي لعب خلاله بطريقة لا تتوافق مع فريق مثل الزمالك يحتاج للهجوم واللعب على الأطراف".

وتابع: "نزول شيكابالا كان له دور مهم جدًا، لكن لم أفهم سبب تبديل بن شرقي، لأنه كان أخطر لاعب في الزمالك ولما لعب مع شيكابالا اصبحوا يشكلان خطر كبيرا على لاعبي الأهلي".

وأضاف: "النتيجة لا تدل على سير المباراة، الشوط الثاني الزمالك سنحت له فرصا كثيرة وسيطر بشكل كبير جدًا.. لكن التعادل عادل لأن كل فريق سيطر على شوط".

وأشار: "فيريرا يعرف لاعبي الزمالك جيدًا وهو من المدربين الكبار المتميزون بالإمكانيات العالية، واليوم التغييرات التي أجراها بين الشوطين غير آداء الزمالك تمامًا".

وأتم: "الله يكون في عون سامي قمصان تواجد في مباراة كبيرة، اعتبر موسيماني من المدربين الكبار لكن تصرفاته مؤخرًا لا تمنحه أحقية الاستمرار مع الأهلي".