ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام شخص "له معلومات جنائية" يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي على النحو المشار إليه.