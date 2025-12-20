طوابير طويلة تنتظر لفترة تصل إلى ساعة بميناء دوفر في إنجلترا بسبب مشاكل تقنية في الحدود الفرنسية

واجه ركاب العبارات طوابير طويلة تنتظر لفترة تصل إلى ساعة في ميناء دوفر بجنوب شرق إنجلترا، بعد أن تعرضت الحدود الفرنسية لمشكلات تقنية، في وقت انطلق فيه الملايين من سائقي المركبات لقضاء عطلة عيد الميلاد (الكريسماس).

وقبل ذروة حركة المرور صباح السبت، بدأت الحدود تواجه مشاكل في تكنولوجيا المعلومات ، بحسب منشور لميناء دوفر على منصة (إكس)، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأشار الميناء إلى أنه عمل مع الوكالات الشريكة لحل المشكلة.

ويقدر ميناء دوفر، أن ما يقرب من 30 ألف سيارة ستغادر في رحلات خلال فترة الأعياد، مع ذروة حركة المرور بين الساعة 6 صباحا و1 ظهرا من الجمعة إلى الأحد، في ما يتوقع أن يكون أكثر الأعوام ازدحاما في عطلة عيد الميلاد في المملكة المتحدة.

وقالت شركة "بي آند أو فيريز"، التي تشغل بعض السفن من الميناء، إن هناك طوابير طويلة من السيارات على الطرق المؤدية إلى الميناء وفي مناطق الانتظار، لكن بمجرد الوصول، يواجه الركاب تسجيل وصول سلس دون تأخير.

وحثت الشركة العملاء على منح وقت إضافي لسفرهم.