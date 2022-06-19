تجديد حبس قاتل صديقه للاستيلاء على محموله بالمحلة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، تجديد حبس "م. ن - 19 عاما"، والمتهم بقتل صديقه يوسف. ن، 16 عاما، الطالب بالصف الأول الثانوي، والمعررف إعلاميا بـ ضحية الأيفون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة، إلى أقوال أسرة الطالب يوسف ضحية الأيفون، وبعض من أصدقاء المجني عليه، وشهود العيان، الذين أكدوا خروج المتهم خلف الضحية عقب انتهاء المجني عليه من تقديم واجب العزاء في أحد الأصدقاء والذي توفي غرقًا، وبعدها حدثت واقعة التعدي بواسطة سكين على المجني عليه، وطعنه في رقبته أسفرت عن وفاته بعد مكوثه 5 أيام في العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده، باستقبال مستشفى المحلة العام "يوسف.ن - 16 سنة - طالب بالصف الثاني الثانوي" مصاب بقطع ذبحي بالرقبة، وطعنات البطن، وفي حالة صحية حرجة.

وتبين من التحريات، أن وراء الواقعة أحد أصدقائه، حيث استخدم سلاحا أبيض -مطواة، وطعنه في الرقبة والبطن، بقصد سرقة تليفونه المحمول، حال سيره وخروجه من تأدية واجب العزاء بأحد شوارع منطقة مكتب العمل بدائرة أول المحلة الكبرى.