التهاب المفاصل وتيبسها من الحالات السائدة التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الحياة اليومية للإنسان؛ لذا من المهم التركيز على صحة المفاصل مع تقدم السن، حيث يتيح الاكتشاف المبكر للأعراض العلاج والعمل الفوري على إصلاحها؛ لذا نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الأعراض التحذيرية لـ "تصلب والتهاب المفاصل التي يجب ألا يتجاهلها الإنسان".



ويحدث التهاب المفاصل بشكل شائع في الأجزاء الحاملة للوزن من الجسم مثل مفاصل الوركين والركبتين، ولكنه يؤثر أيضًا في بعض الأحيان على الأصابع والإبهام والرقبة، وأصابع القدم الكبيرة أيضًا.



ويسمى هذا بالتهاب المفاصل التنكسي الناتج عن الاهتراء والتمزق، حيث ينتج عن الإجهاد الزائد المتكرر على المفاصل الطبيعية.



*وفيما يلي علامات شائعة لـ تصلب والتهاب المفاصل:



- الألم وعدم الراحة

يعتبر الألم المستمر والحركة المقيدة من الأعراض النموذجية لمشاكل المفاصل، وكثيرا ما يكون عدم الارتياح أو وجود صعوبة في تحريك المفصل خلال نطاق حركته بالكامل من الأعراض الأساسية لتصلب المفاصل.



*تورم وحساسية

يمكن الإشارة إلى المشكلة الأساسية من خلال التورم حول المفاصل المصحوب بالحساسية والدفء، وقد تتعطل قدرتك على الحركة وممارسة أنشطتك المعتادة بسبب التهاب المفاصل المؤلم، لذلك يجب مراقبة أي تورم أو تهيج يستمر أو يزداد سوءًا بمرور الوقت.



*حركة مقيدة

يمكن أن يتميز تصلب المفصل بصعوبة تحريك المفصل بحرية أو نطاق حركة محدود، وقد تصبح الإجراءات البسيطة مثل الانحناء أو الوصول أو المشي صعبة عندما يكون المرء متيبسًا.



*التغييرات في المظهر المشترك

قد تظهر تشوهات أو اختلالات مرئية في الحالات القصوى لمشاكل المفاصل، حيث يمكن أن يؤدي الالتهاب طويل الأمد والأضرار التي تلحق بالأنسجة المحيطة إلى تغيير تشريح المفصل، مما يؤدي إلى تشوهات مثل مفاصل الأصابع أو أصابع القدم التي لا تشير إلى الاتجاه الصحيح، لذلك من الضروري تحديد التغييرات في مظهر المفصل حتى يتم إيقاف الضرر قبل أن يصبح أسوأ.



*الانزعاج الصباحي

يستيقظ العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل متيبسًا ومؤلماً، وقد يشير وجود التيبس الذي يستمر لأكثر من 30 دقيقة في الصباح أو خلال فترات طويلة إلى مشاكل في المفاصل.