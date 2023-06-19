الجامعة العربية تشارك في الدورة العادية الـ99 للجنة الدائمة للإعلام العربي بالمغرب

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، إن الإدارة المختصة بقطاع الإعلام والاتصال عملت خلال المدة الأخيرة على تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت في سبتمبر الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف خطابي، في كلمته خلال أعمال الدورة (99) للجنة الدائمة للإعلام العربي في المغرب، أن الإدارة لم تدخر جهداً لإنجاز مهامها ومتابعة كافة الفعاليات والأنشطة المبرمجة وفي مقدمتها مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة.

وأوضح أنه في هذا الإطار، انعقد المنتدى الأول للمؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة الذي نظمته الهيئة العربية للبث الفضائي بالتعاون والتنسيق مع السلطات الإعلامية بالأردن والأمانة العامة في 28 يناير الماضي والحلقة النقاشية البحثية حول إدراج مادة التربية الإعلامية فى المناهج التعليمية في اليوم التالي، والاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد تأثيرات الألعاب الإلكترونية على الشباب والأمن المجتمعي العربي.

وأشار خطابي، إلى انعقاد الاجتماع (24) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب بتاريخ ١٢ مارس الماضي في دولة الكويت، التي تمخضت عنه نتائج ملموسة، بالإضافة إلى الاجتماع الخامس لفريق عمل الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، والاجتماع التاسع عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بمقر الأمانة العامة يومي 22 و23 مايو الماضيين.

كما عُقد الاجتماع (25) لفريق الخبراء المذكور المعني الإرهاب يومي 24 و25 مايو الماضي، والاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 بمقر الأمانة العامة، فضلا عن الاجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي يومي 9 و10 مايو لبحث ودراسة الأعمال المرشحة من قبل الدول الأعضاء وتقييمها وفقا للمعايير المحددة في النظام الداخلي لهذه الجائزة التي خصصت لموضوع "الإعلام البيئي.. التغير المناخي والمستقبل".

وتابع: لقد خرجت هذه الفعاليات بجملة من التوصيات بفضل الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العاملة في الحقل الإعلامي تحت مظلة جامعة الدول العربية متطلعين أن تكون هذه الدورة لبنة جديدة للارتقاء بالمنظومة الإعلامية العربية بروح من الانسجام والتوافق والنجاعة.