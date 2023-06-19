أمين الناتو يستبعد توجيه دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمة فيلنيوس

استبعد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) تلبية رغبة أوكرانيا في توجيه دعوة رسمية لها بالانضمام إلى الحلف وذلك خلال قمة الحلف المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو المقبل.

وفي أعقاب لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال ينس ستولتنبرج في برلين اليوم الاثنين: "لن نناقش في قمة فيلنيوس ولا في الأعمال التحضيرية للقمة توجيه دعوة رسمية (لأوكرانيا)".

وأضاف ستولتنبرج: "ما نناقشه هو كيف يمكن لنا أن نقرب أوكرانيا من الناتو".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد مرارا خلال الأسابيع الماضية أنه ينتظر توجيه دعوة رسمية لبلاده بالانضمام للحلف وذلك خلال قمته ، مشيرا إلى أن غالبية السكان في أوكرانيا وفي أوروبا وفي الناتو لن يفهموا عدم حصول كييف خلال لقاء القمة في ليتوانيا على "دعوة مستحقة" للانضمام.

وأفاد ستولتنبرج بأنه لن يتم إجراء المزيد من النقاش حول هذا الأمر/ وقال إنه لا يمكنه استباق نتائج القمة، لكنه أشار إلى اتفاق الحلفاء في العديد من النقاط المتعلقة بأوكرانيا، وذكر أن هناك اتفاقا على أن باب الناتو مفتوح وأن أوكرانيا كانت حصلت على أفق للانضمام وذلك خلال قمة الحلف في بوخارست عام 2008.

في الوقت نفسه، أكد ستولتنبرج أنه ليست روسيا هي التي تحدد موعد توجيه دعوة إلى أوكرانيا بل الناتو وأوكرانيا نفسها.

وأعرب ستولتنبرج عن اعتقاده بأن الشيء الأهم مبدئيا هو أن تظل أوكرانيا دولة ذات سيادة في أوروبا، وقال إنه متأكد لهذا السبب أن الحلفاء سيؤكدون خلال القمة على دعمهم القوي لأوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا.