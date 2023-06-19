الرئاسة الفلسطينية: مجازر إسرائيل تجر المنطقة إلى مربع العنف

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، إن المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والجارية في "جنين" ومخيمها الآن، هي مُحاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى مربع العنف، مُشددًا على أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره وعلى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية خاصة، التدخل فورًا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أبو ردينة أن الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد هو ما يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار بجرائمها وشن حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وتابع أن إسرائيل تتحمل مسؤولية إفشال كل الجهود المبذولة لمنع التصعيد والتوتر، مُشددًا على أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية المُستمرة بحق الشعب الفلسطيني لن تُثنيه عن الاستمرار بنضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته بالتحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.