رحل عن عالمنا الشيف اللبناني رمزي، عن عمر ناهز 52 عامًا، والذي يعد من أشهر الشخصيات التلفزيونية، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وفقاً للصفحة الرسمية لمدرسة الكفاءات الفندقية التي كان يديرها.



وتصدر اسم الشيف الراحل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه الكثيرون من متابعيه وكذلك عدد من نجوم الفن في لبنان.



ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الشيف الراحل.



ولد لشيف رمزي سنة 1971، وانطلقت مسيرته في عام 1989.



-عرف الشيف رمزي من خلال فقرة الطبخ التي قدمها على تلفزيون المستقبل في التسعينات، ويعتبر من أشهر الشخصيات التلفزيونية حيث أدخل النفس التفاعلي على فقرة الطبخ، عبر فتح الاتصالات المباشرة لأخذ النصائح أو لسؤاله عن مقادير وتفاصيل الوصفات.



- عمل بتلفزيون المستقبل لمدة 17 عاماً، وانتقل بعدها إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال التي أطل عبرها يوم الجمعة من كل أسبوع خلال برنامج "حلوة ومرة".



*كتب ومؤلفات

- أطلق الشيف رمزي كتابه الأول عام 1998، والذي بيع منه حتى اليوم ما يفوق 650 ألف نسخة.



- كما ألف كتاب "الشيف رمزي من تراث لبنان"، والذي يعد حصيلة ما جمعه من وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية لأكثر من عامين، فضلًا عن أنه في عام 2003 ترجم إلى 5 لغات وحصل في برشلونة على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم.



نجوم ينعون الشيف رمزي

عقب انتشار خبر وفاة الشيف رمزي، على مواقع التواصل الاجتماعي، نعى العديد من نجوم لبنان الشيف رمزي بكلمات حزينة، ومنهم سيرين عبد النور التي شاركت تغريدة قالت فيها: "خبر محزن شيف رمزي الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء".