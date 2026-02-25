كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تحديد نادي بوروسيا دورتموند سعر بيع نجمه فيليكس نميشا، في ظل اهتمام متزايد من عملاقي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن إدارة دورتموند لن تنظر في أي عروض تقل عن 70 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعب الوسط الشاب، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في مشروع الفريق المستقبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الألماني لا يكتفي فقط بتحديد سعر مرتفع، بل يسعى أيضًا لتحصين لاعبه عبر تمديد عقده لموسمين إضافيين، ليصبح ممتدًا حتى يونيو 2030، بدلًا من 2028 وفق العقد الحالي.

ويعكس هذا التحرك رغبة دورتموند في تعزيز موقفه التفاوضي، سواء بالإبقاء على نميشا ضمن صفوفه لفترة أطول، أو تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة حال بيعه، خاصة في ظل المنافسة الإنجليزية المحتدمة على ضمه.